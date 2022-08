Weil er einem Auto ausweichen musste, ist ein 61 Jahre alter Radfahrer am Samstag bei einem Unfall verletzt worden. Laut Mitteilung der Polizei war ein Autofahrer gegen 11.45 Uhr von Bedesbach in Richtung Welchweiler unterwegs. Dabei sei er auf der schmalen Kreisstraße so unterwegs gewesen, dass der ihm entgegenkommende Radfahrer ausweichen musste und zu Fall kam. Der 61-Jährige verletzte sich so schwer, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Kreisstraße war einige Zeit gesperrt. Unterdessen sucht die Polizei nach dem Autofahrer. Wer Hinweise zu dem Fahrer oder dem Fahrzeug geben kann, soll sich an die Beamten in Kusel wenden, Telefon 06381 9190, E-Mail pikusel@polizei.rlp.de.