Beim Abbiegen hat am Donnerstag ein 85-Jähriger in Glan-Münchweiler einen Unfall verursacht. Der Senior wollte am Abend, gegen 18.20 Uhr, mit seinem Auto von der B 423 in Richtung Bettenhausen abbiegen. Dabei übersah er ein entgegenkommendes Auto, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Polizei berichtet, der 85-Jährige wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, der Fahrer des anderen Autos blieb unverletzt. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden.