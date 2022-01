„Schluss mit dem Katzenjammer“ – Unter diesem Motto finden vom 17. bis einschließlich 29. Januar wieder landesweite Kastrationswochen statt. Auf Initiative des Deutschen Tierschutzbundes Landesverband Rheinland-Pfalz und mit Unterstützung der Tierärzte im Landkreis, organisiert der Tierschutzverein im Landkreis Kusel nun zum 16. Mal die Katzenkastrationswochen. Damit will der Verein das Katzenelend im Landkreis eindämmen, denn eine einzige Katze kann in zwei Jahren über 40 Nachkommen hervorbringen. In den vergangenen Kastrationswochen wurden durchschnittlich 110 Katzen pro Jahr kastriert. Für die Tierschützer ein großer Erfolg.

Katzenhalter, die ihre Tiere in diesem Zeitraum bei den teilnehmenden Tierärzten kastrieren lassen, erhalten nach Vorlage der Kastrationsbestätigung 20 Prozent der Kosten erstattet. Zu den teilnehmenden Tierärzten gehört die Tierärztliche Gemeinschaftspraxis Markus Hofer und Peter Pfersdorf in Waldmohr, Tierärztin Sandra Gierling in Brücken, Tierärztin Natália Schramm in Kusel, Hans Schwinn in Altenglan, die Kleintierpraxis Schönbachtal in Breitenbach und die Tierarztpraxis Alexander Schneiders in Blaubach.