Volles Café, null Umsatz. Doch um Umsätze ging es Barbara Schummel, Inhaberin des Cafés Veldenzer Mühler, nicht. Sie lud Gäste zu sich ein, um etwas gegen die Vereinsamung zu tun.

Die Idee hat sie nach eigenen Worten schon seit längerer Zeit mit sich herumgetragen. Jetzt in der Corona-Pandemie, in der immer mehr ältere Menschen kaum noch soziale Kontakte haben, entstand durch den inzwischen verstorbenen Vater ihres Lebensgefährten der Kontakt mit dem DRK. Der DRK-Kreisverband bietet Hausnotrufservice, Haushaltsassistenz und Betreuungsleistungen an. Damit hat er Adressen älterer Menschen, die die Angebot annehmen, um in ihrer vertrauten Umgebung leben zu können. Der DRK-Kreisverband half mit seinem Fahrservice.

Viele Senioren hätten sofort zugesagt. Da die Nachfrage größer war, als das Café Plätze hat, konnten lediglich 20 Gäste das Angebot eines Cafébesuchs, bei dem kostenlos Kaffee und Kuchen serviert wurde, nutzen. Am 26. Oktober und dann weiter alle fünf bis sechs Wochen, wird Barbara Schummel wieder Gäste zu sich einladen.

Barrierefreies Lokal gesucht

Den Besuchern machten die zwei Stunden sichtlich viel Freude, wie auch Karla Zimmer aus Föckelberg. „Man ist froh, wieder unter die Leute zu kommen“, sagte die Seniorin. Da der Innenbereich des Cafés nur über eine Treppe besucht werden kann, suchte das DRK ein barrierefreies Lokal, das bereit ist, dem Beispiel des Café Veldenzer Mühle zu folgen. „Im Winter können dann auch Rollstuhlfahrer eingeladen werden“, sagte DRK-Mitarbeiterin Tanja Schmitt.