Keine Veranstaltungen, kaum Sport und viel weniger Kontakte als sonst: So langsam macht sich der Corona-Blues breit. Der Psychiater Walter Stein schätzt ein, was man dagegen tun kann und wie Weihnachten in einem neuen Licht gesehen werden kann.

Haben Sie den Corona-Blues?

Nicht so sehr. Mein Tag ist ausgefüllt mit Kontakten, wenn auch mit Abstand und Maske. Aber ich treffe tatsächlich kaum jemanden, der das Thema jetzt nicht