Am Sonntag, 6. März, leitet der Lauftherapeut und Bewegungsmanager Günther Bergs eine anspruchsvolle Wanderung. Auf rund 18 Kilometern müssen 500 Höhenmeter gemeistert werden, wie die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein mitteilte. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur Einkehr. Treffpunkt ist der Marktplatz in Offenbach-Hundheim. Anmeldungen sind telefonisch unter 06382 791142 oder per E-Mail an tourismus@vg-lw.de möglich.