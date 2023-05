Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die rheinland-pfälzische Polizei ermittelt derzeit in rund 1000 Fällen wegen des Verdachts auf gefälschte Corona-Impfnachweise. Im Kreis Kusel wurden in den vergangenen Wochen nur wenige Fälle bekannt. Die Dunkelziffer dürfte aber um einiges höher liegen.

Eine 16-Jährige hat Anfang Januar ihrem Arbeitgeber in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein einen Impfpass vorgelegt, um der 3G-Regel am Arbeitsplatz nachzukommen. So weit, so gewöhnlich.