Einer Polizeistreife fiel auf, dass an dem Kennzeichen eines abgestellten Autos in der Bahnhofstraße einiges nicht stimmte. An den Schildern des nicht zugelassenen Fahrzeugs waren selbst ausgedruckte Zulassungs- und Tüv-Aufkleber angebracht. Gegen den Halter und dessen Sohn wird nun wegen Urkundenfälschung ermittelt.