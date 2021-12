Zu Schaden kam zwar niemand, was ein bislang unbekannter Täter am Freitagabend in Schönenberg-Kübelberg angestellt hat, hätte aber üble Folgen haben können. Denn wie die Polizei berichtet, wurden in der Talstraße vier mit Wasser befüllte Autoreifen auf der Straße abgelegt – und zwar so, dass „ein unfallfreies Passieren nicht möglich gewesen wäre“, wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung schreibt. Die Reifen sind zur Spurensicherung sichergestellt worden, die Ermittlungen laufen. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, möge sich unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de bei der Polizei in Kusel melden.