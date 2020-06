Mit einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr hat es die Kuseler Polizei derzeit zu tun. Wie die Ordnungshüter berichten, wurde die Baustellenampel in der Glanstraße von einem bislang noch unbekannten Täter umgedreht. Das fatale daran: So habe laut Polizei der Eindruck entstehen können, dass die Anlage außer Betrieb sei – was zu Irritationen bei den Verkehrsteilnehmern und damit einer Störung des Straßenverkehrs geführt habe. Die Polizei ermittelt nun gegen Unbekannt.