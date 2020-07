Wie erst jetzt bekannt wurde, sind die beiden Bahnschranken der Draisinenstrecke, am Übergang in der Präses-Held-Straße, bereits am 26. Juni gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein Mitarbeiter der Kreisverwaltung das Fehlen der Schranken auf seiner wöchentlichen Kontrollfahrt bemerkt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die zwischen dem 19. und 26. Juni etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 9110 entgegen.