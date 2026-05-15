Beim Pfalzligaspiel der Damen 40 am Donnerstag gegen die SG TV Lambsheim/Laumersheim/Flomersheim war schon vor dem ersten Ballwechsel Durchhaltevermögen gefragt.

Wegen anhaltenden Regens hatten sich auf der Kuseler Tennisanlage große Pfützen gebildet, an regulären Spielbetrieb war zunächst nicht zu denken. Dabei wollten die Gastgeberinnen den Gästen, die eine rund 100 Kilometer lange Anfahrt hinter sich hatten, eine erneute weite Reise ersparen. „Der Terminplan ist in diesem Jahr sehr eng. Bei einem Spielausfall wäre es schwierig geworden, einen Ersatztermin zu finden“, erklärte Kusels Spielführerin Jutta Fischer. Sie setzte deshalb alles daran, die Begegnung doch noch über die Bühne zu bringen.

Zunächst fuhr sie ins 15 Kilometer entfernte saarländische Oberkirchen, um dort nach freien Hallenplätzen zu fragen. Doch die Halle war bereits belegt, sodass Fischer unverrichteter Dinge nach Kusel zurückkehren musste. Mittlerweile hatte der Regen aufgehört, doch das Wasser wollte auf den Plätzen nicht versickern. Die Ungeduld bei den Gästen wuchs.

Der erlösende Anruf

Schließlich brachte ein Anruf die Lösung: Zeitgleich spielte die Herren-40-Mannschaft des TC Kusel in Glan-Münchweiler. Dort war zunächst ein Platz frei, später weitere Plätze, nachdem die Herrenspiele beendet waren. Also machten sich beide Teams auf den Weg – und die Begegnung konnte mit erheblicher Verspätung doch noch beginnen.

Sportlich lief es für den TC Kusel anschließend ausgezeichnet. Bereits zuvor war die Mannschaft mit zwei klaren 5:1-Erfolgen gegen den TC Freinsheim und die SG Edenkoben/Kirrweiler in die Saison gestartet. Nach dem Abstieg aus der höheren Spielklasse peilt das Team nun einen Platz im oberen Tabellendrittel an. Der Abstieg sei auch darauf zurückzuführen gewesen, dass man mehrfach mit Ersatz antreten musste, berichtet Fischer. Eigentlich hatte die Mannschaft sogar geplant, künftig bei den Damen 50 anzutreten. Doch mit dem Zugang der spielstarken Cornelia Sahm, die das Mindestalter noch nicht erreicht, entschied man sich für einen Verbleib in der Damen-40-Konkurrenz.

Spaß in der Pfalzliga

Viele Spielerinnen stehen bereits seit Jahrzehnten gemeinsam auf dem Platz. Schon in der Altersklasse Damen 30 spielte der Kern der Mannschaft zusammen und hielt sich lange in der Verbandsliga. „In der Pfalzliga macht es mehr Spaß“, sagt Fischer. Die Auswärtsfahrten seien kürzer und die Gegnerinnen meist im ähnlichen Alter. In der Verbandsliga sei es deutlich verbissener zugegangen, zudem seien die Gegnerinnen oft wesentlich jünger gewesen.

Gegen die SG Lambsheim dominierte Kusel von Beginn an. Manuela Dietrich (6:0, 6:2) und Christine Gassert (6:0, 6:0) gewannen ebenso souverän in zwei Sätzen wie Bettina Lichtenberger (6:2, 6:0) und Cornelia Sahm (6:2, 6:4). Ein Doppel ging glatt an die Gastgeberinnen. Schmitt/Gassert siegten 6:3 und 6:0. Lediglich Dietrich/Lichtenberger gestatteten den Gästen durch eine Niederlage im dritten Satz beim 5:7, 6:2 und 8:10 den Ehrenpunkt. Der TC Kusel bestritt damit den zweiten Teil einer anstrengenden Woche erfolgreich. Nach dem Sieg gegen Edenkoben/Kirrweiler folgte nun der Erfolg gegen Lambsheim. Am kommenden Samstag wartet mit der ebenfalls zweimal erfolgreichen SG Offenbach/Hainfeld/Walsheim der nächste Härtetest. Danach dürfte sich bereits zeigen, ob Kusel nur ein kurzes Gastspiel in der Pfalzliga geben wird – und der direkte Wiederaufstieg in die Verbandsliga möglich ist.