Um der am Montagmorgen bei Ulmet getöteten Polizisten zu gedenken, gibt es am Donnerstag, 3. Februar, um 19 Uhr einen Gedenkgottesdienst in der Kuseler Stadtkirche. Dieser wird organisiert von der protestantischen und katholischen Kirchengemeinde Kusel. Wie Dekan Lars Stetzenbach mitteilte, wird der Gottesdienst auch auf den Marktplatz übertragen. In der Stadtkirche gilt die 3G-Regel – ein entsprechender Nachweis und der Personalausweis sei von den Besuchern mitzubringen – und auf dem Marktplatz ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Wegen der Corona-Pandemie öffnet das Gotteshaus bereits um 18 Uhr.

Für die Menschen im Landkreis Kusel solle der Gottesdienst ein „Forum der Trauer“ um die 24-jährige Polizeianwärterin und ihren 29-jährigen Kollegen sein. Die beiden waren am Montag bei einer Streifenfahrt erschossen worden. Neben dem Dekan sind für die Liturgie die Pfarrerinnen Sabine Schwenk-Vilov und Isabell Aulenbacher sowie von katholischer Seite Pfarrer Nils Schubert und die Notfallseelsorgerin Christel Wolf zuständig.