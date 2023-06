Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„You“ll never walk alone“ – Du wirst nie alleine gehen müssen: Mit der weltbekannten Melodie und den Zeilen, die so trefflich das Gefühl von Gemeinschaft vermitteln, endete gestern Abend die Trauerfeier in Kusel. Hunderte Menschen gedachten in der Stadtkirche und auf dem Marktplatz davor der beiden im Dienst getöteten Polizisten.

„Für die Leit“, sollte der Gottesdienst sein, sagt Sabine Schwenk-Vilov, Pfarrerin aus Altenkirchen, vorm Gottesdienst. Mit ihrer Kuseler Kollegin Isabell Aulenbacher