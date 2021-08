Am Samstag, 21. August, findet um 20 Uhr das zweite Konzert der Reihe „Orgelmusik am Abend 2021“ in der Wendelinus-Basilika statt. Bernhard Marx, der aus Oberthal im Landkreis St. Wendel stammt, spielt unter dem Motto „Französische Dialoge“ in seiner Heimat.

Werke von Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude, Louis Marchand, Claude Balbastre, Joseph Haydn, Camille Saint-Saens, Siegfrid Karg-Elert und Louis Vierne stehen auf dem Programm.

Der gebürtige Saarländer ist seit 1972 Titularorganist an der Johanneskirche Freiburg, deren berühmte Metzler-Orgel 1981 unter seiner Beratung erbaut wurde. In den Konzert–Kritiken werden immer wieder seine Interpretationen gerühmt, die auf musikwissenschaftlich fundierten Forschungen beruhen, sowie seine Virtuosität und sein klangliches Gespür für expressive und werkgetreue Registrierungen.

Anmeldung erforderlich

Marx unterrichtet seit 1979 als Dozent, seit 1997 als Professor für Orgel, Orgelliteraturkunde und Geschichte der Kirchenmusik an der Hochschule für Kirchenmusik Rottenburg. 1997 wurde Marx zum Künstlerischen Leiter der Internationalen Domkonzerte St. Blasien berufen. 2011 wurde er zum Titularorganisten am dortigen Dom ernannt.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, um eine Spende zur Finanzierung der Konzertreihe wird gebeten. Eine Anmeldung beim Pfarramt St. Wendelin ist erforderlich: Telefon 06851 939700 oder E-Mail pfarramt@pg-wnd.de. rhp