Latwerch bei den Landfrauen, Selbstgebasteltes beim Kita-Förderverein, Topflappen am Stand von Tante Hilde: Was Oster-, Sommer-, Weihnachtsmärkte ausmacht, ist die Angebotsvielfalt. Die scheint im Nordkreis in Gefahr. Eine Bürgermeisterin fürchtet, dass sich nicht-gewerbliche Anbieter künftig von einer Gebühr abschrecken lassen, an deren Rechtmäßigkeit nicht zu rütteln ist, die aber nicht überall erhoben wird.

