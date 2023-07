Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Latwerch bei den Landfrauen, Selbstgebasteltes beim Kita-Förderverein, Topflappen am Stand von Tante Hilde: Was Oster-, Sommer-, Weihnachtsmärkte ausmacht, ist die Angebotsvielfalt. Die scheint im Nordkreis in Gefahr. Eine Bürgermeisterin fürchtet, dass sich nicht-gewerbliche Anbieter künftig von einer Gebühr abschrecken lassen.

Eins vorweg: An der Rechtmäßigkeit gibt’s nichts zu rütteln. Wer gründlich rechnet, überlegt sich womöglich zweimal, ob sich das noch lohnt. Wer bei einer