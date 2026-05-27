Bereits 2020 hatte der Ortsgemeinderat beschlossen, in Bedesbach einen Dorfplatz zu schaffen. Passiert ist auf der Fläche bislang nichts. Das könnte sich jedoch bald ändern.

Vor gut acht Jahren hatte die Ortsgemeinde Bedesbach den Gebäudekomplex an der Ringstraße 12 und 12a gekauft, um das alte Anwesen dort abzureißen. Stattdessen soll an der Stelle ein Dorfplatz entstehen, auf der Besucher zu Veranstaltungen wie der Kerwe oder dem Schmiedefest „Feuer trifft Wein“ zusammenkommen können. „Bisher feiern wir mangels Alternativen auf der Kreisstraße, was nicht die beste Lösung ist“, sagt Ortsbürgermeister Kevin Groß. Allerdings habe es unterschiedliche Meinungen gegeben, wie genau der Dorftreffpunkt nach dem Abriss aussehen soll. Ein Ausschuss, der 2025 auf seine Initiative gegründet worden sei, beschäftige sich immer noch mit der Frage der Folgenutzung, sagt Groß.

Neben dem Anwesen an der Ringstraße 12 und 12a soll auch ein Gebäude an der Hauptstraße weichen. Foto: Jan Ullm

Die Zeit drängt allerdings: Bereits 2020 wurde Bedesbach als sogenannte Schwerpunktgemeinde in der Dorferneuerung anerkannt, um sich mit finanzieller Hilfe durch das Land weiterzuentwickeln. Nach Angaben des Landesinnenministeriums ist die Laufzeit auf acht Jahre begrenzt – bis 2028 muss die Projektidee aus dem 2023 beschlossenen Dorferneuerungskonzept der Ortsgemeinde also umgesetzt werden. Ein Antrag auf Wiederaufnahme in das Programm sei erst zehn Jahre nach Ablauf des vergangenen Anerkennungszeitraums möglich, heißt es seitens des Ministeriums

„Alleine können wir das nicht stemmen“

Der Rat hatte vor diesem Hintergrund jüngst beschlossen, einen Förderantrag an das Land zu stellen: Aus dem Dorferneuerungsprogramm soll ein Zuschuss für den Abriss an die Ortsgemeinde fließen, um dem Dorfplatz einen Schritt näher zu kommen. Neben dem Anwesen an der Ringstraße 12 und 12a soll laut Groß dann auch das Haus an der Hauptstraße 2 dem Erdboden gleichgemacht werden – vorausgesetzt, die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion des Landes gibt grünes Licht für die Förderung. Die mögliche Förderquote liege bei bis zu 80 Prozent.

„Alleine können wir das nicht stemmen“, sagt der Ortschef. Insgesamt seien für den Abriss samt Ingenieursleistungen und allen weiteren dafür notwendigen Arbeiten rund 400.000 Euro veranschlagt. Sollte alles nach Plan verlaufen und sich rechtzeitig eine Fachfirma für die Abrissarbeiten finden lassen, rechnet Groß damit, dass die Gebäude noch dieses Jahr dem Erdboden weichen könnten – ab September, nach der Bedesbacher Kerwe und dem Schmiedefest.

Das Dorferneuerungskonzept wurde vom Matzenbacher Architekten Klaus Dockendorf entworfen. Vorausgegangen war eine Dorfmoderation, bei der Bürger ihre Ideen in Arbeitskreisen einbringen konnten. Dem Anwesen an der Ringstraße, wo der Dorfplatz entstehen soll, bescheinigte Dockendorf bereits 2021 keine Zukunft: Mehrere bauliche Veränderungen seien „in Gänze misslungen“ – das Haus lohne sich nicht mehr zur Nutzung.