Der Import von Erdgas ist in Gefahr. Die Kriegspartei Russland fordert Zahlungen in Rubel. Wirtschaftsminister Robert Habeck lehnt dies ab und verweist auf die bestehenden Verträge. Die Bundesregierung hat am Mittwoch die Frühwarnstufe ausgerufen. Ist die Gasversorgung im Landkreis noch sicher? Darüber hat Redakteur Wolfgang Kreilinger mit Friedrich Beck, dem Geschäftsführer der Stadtwerke Kusel, gesprochen.

Herr Beck, haben Sie schon Rubel getauscht?

Nein (kurzes Lachen). Wir haben es auch nicht vor.

Aber was passiert denn, wenn Putin den Gashahn zudreht?

Erstmal