„Eine Vielzahl unterschiedlicher Verstöße gegen die aktuellen Vorschriften zur Eindämmung der Corona-Pandemie“ stellten Beamte der zuständigen Lauterecker Polizei in der Nacht auf Donnerstag, Fronleichnam, in einer Gaststätte in der Altstadt von Meisenheim fest. Wie es in einer Mitteilung heißt, war das Geschehen von Zeugen gemeldet worden. Beim Eintreffen der Streife seien mehrere Personen geflüchtet. Rund 20 konnten daran gehindert werden, ihre Personalien seien festgestellt worden. Die Betroffenen müssten mit „empfindlichen Bußgeldern“ rechnen, so die Polizei weiter.

Laut der im Landkreis Bad Kreuznach mit Stand 2. Juni gültigen Pandemieverordnung müssen Gäste in einer Wirtschaft beispielsweise einen negativen Test vorweisen, sie dürfen nur an fest zugewiesenen Sitzplätzen bewirtet werden und müssen außerhalb des Tischs medizinische Masken tragen und Abstand halten.