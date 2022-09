Schwalben liefern ein besonderes Schauspiel in den letzten Tagen in der Kuseler Industriestraße. Denn der Gebäudekomplex in der Industriestraße 45, wo die Tafel, RHEINPFALZ-Pressevertrieb und das Sozialkaufhaus des Deutschen Roten Kreuzes untergebracht sind, ist auch Wohnort für zahlreiche Schwalben. Schon seit längerem haben die Besitzer dort mehrere Nester angebracht. Aktuell fliegen hunderte von Schwalben von und zu ihren Nestern, beobachten sie. Das warme Wetter habe in diesem Jahr eine zweite Brut ermöglicht. Das Schauspiel wird jedoch bald beendet sein, denn die Schwalben sind kurz vor dem Abflug in südliche Gefilde.