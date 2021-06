Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften im Ortsteil Kübelberg. Am Vormittag hat ein Bagger in einem Vorgarten eine Gasleitung beschädigt. Die Saarbrücker Straße war mehrere Stunden gesperrt. Nach Angaben der Feuerwehr bestand zwischenzeitlich Explosionsgefahr.

Es war kurz nach 11 Uhr, als der Bagger beim Graben die Leitung erwischte. Was folgte, war ein stundenlanger Einsatz von Feuerwehr, Rettungskräften, Katastrophenschutz, Ordnungsamt, Polizei, Stadtwerken Homburg und vielen mehr. Den Ernst der Lage machte am Abend der stellvertretende Kreisfeuerwehrinspekteur Stefan Reichhart deutlich: „Gas mit einem Druck von 780 Millibar strömte aus. Es bestand akute Explosionsgefahr.“

Zunächst galt es, umliegende Gebäude zu kontrollieren – die Bewohner waren Reichhart zufolge nicht zu Hause – und die stark befahrene Saarbrücker Straße zwischen Flurstraße und Fuchsbergstraße für den Verkehr zu sperren. Eine großräumige Sperrung erfolgte später durch Polizei und Ordnungsamt, wie Reichhart, aber auch mehrere Nutzer der sozialen Medien berichteten. Folge: Autofahrer mussten lange Umwege in Kauf nehmen. Die Bevölkerung wurde gegen 12 Uhr über die Apps Katwarn und Nina gewarnt.

Radius von 100 Metern

Obwohl die Stadtwerke Homburg ebenfalls schnell am Ort des Geschehens eingetroffen waren, gelang es ihnen nicht, die Leitung zügig abzusperren. „Umfangreiche Baggermaßnahmen waren hierzu erforderlich“, schilderte der stellvertretende Kreisfeuerwehrinspekteur. Messeinheiten von Feuerwehr und vom Gefahrenstoffzug überwachten die Stelle des Lecks in einem Radius von 100 Metern, eine explosive Gasmischung habe in diesem Radius nicht festgestellt werden. Allerdings hatten die Einsatzkräfte wohl auch etwas Glück. Reichhart zufolge sorgte eine günstige Thermik dafür, dass das Gas nach oben strömte.

Die Stadtwerke legten an zwei Stellen die Hauptleitung frei und ließen jeweils eine sogenannte Staublase ein. Die Gaszufuhr sei dann um 15.24 Uhr unterbrochen worden, um die beschädigte Leitung reparieren zu können. Laut Mitteilung der Homburger Werke konnten die umliegenden Häuser ab 16 Uhr wieder mit Erdgas versorgt werden. Die Rettungskräfte beendeten ihren Einsatz gegen 16.30 Uhr am Nachmittag.