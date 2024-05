Gasalarm am Freitagnachmittag in der Kreisstadt. Kurz nach 15 Uhr war es, als die Integrierte Leitstelle in Kaiserslautern die Kuseler Stützpunktwehr auf den Plan rief. Die Brandschützer eilten mit größerem Aufgebot in Richtung Haischbachstraße. Dort, genauer: an der Straße Am Park Toucy, war es an einem der beiden zu Straße und Park hin gelegenen Mehrfamilienhäuser zu einem Austritt von Gas gekommen.

Wie Kusels Wehrleiter Jürgen Oster auf Anfrage weiter mitteilte, wurde die Zufuhr schnellstens unterbunden. Unterdessen war auch der Energieversorger informiert worden. Fachleute der Stadtwerke rückten umgehend an, die Feuerwehr hingegen wieder ab: Es genügte laut Wehrleiter, ein Fahrzeug samt Besatzung vor Ort zu belassen. Gefahr bestand demnach schon nicht mehr. Gut zwei Stunden nach der Alarmierung aber waren die verbliebenen Einsatzkräfte, die den Brandschutz sicherstellen, wie auch die Stadtwerke-Leute noch vor Ort beschäftigt.