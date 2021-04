Ein Gaswarnmelder in der Kindertagesstätte in Pfeffelbach löste am Freitagmorgen einen Alarm aus, woraufhin die Leitung der Kita die Feuerwehr rief. Neben den Wehren Pfeffelbach, Thallichtenberg und Kusel wurden auch Teile des Gefahrstoffzugs, der Rettungsdienst sowie der Brand- und Kastastrophenschutzinspekteur des Landkreises Kusel alarmiert. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde das Gebäude umgehend von den Erzieherinnen geräumt. Ein Atemschutztrupp schloss die Gaszufuhr. Es konnten keine Gase im Gebäude gemessen werden. Die Einsatzkräfte konnten einen Defekt des Gaswarnmelders nicht ausschließen, dieser wird zeitnah ausgetauscht.