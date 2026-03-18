Kranke Rosen, eingewinterte Pflanzen, ein Kaktus in schlechtem Zustand – was Pflanzendoktorin Sabine Günther Ratsuchenden bei der RHEINPFALZ-Gartensprechstunde empfiehlt.

Ilse Steppan beobachtet seit Jahren einen Rostbefall an ihrer Kletterrose. Egal ob sie Milch oder Brennnessellauge aufsprüht, der Rost zeigt sich immer stärker. Die Rose hat jetzt begonnen zu keimen. Kann sie etwas tun?

Vermutlich handelt es sich um eine alte Rose. Jüngere Rosenstöcke gibt es durchaus mit angezüchteten Resistenzen. Aber auch bei der alten Rose ist man nicht hilflos. Wichtig ist aber, vorbeugend zu arbeiten und nicht erst, wenn sich der Rost bereits auf den Blättern zeigt. In Gartencentern gibt es Kupferpräparate, mit denen die Pflanzen besprüht werden können. Das Mittel gegen Pilze hilft sowohl gegen den Rosenrost als auch gegen den Sternrußtau. Der Rosenrost zeigt sich durch orangerote Pusteln auf der Blattunterseite und gelborange Flecken auf der Blattoberseite. Beim Sternrußtau sind zunächst runde, sich ausbreitende schwarzbraune Flecken auf den Blättern zu sehen.

Das Einsprühen mit Milch hilft gegen Rosenrost nicht, aber gegen Mehltau. Ganz wichtig: Jedes zu Boden gefallene Blatt einer an einem Pilz erkrankten Rose muss sorgfältig und restlos entfernt werden. Sonst überwintern die Pilzsporen gleich bei der Rose und legen im neuen Jahr wieder los.

Wer so prächtige Rosen haben möchte, muss frühzeitig und vorbeugend gegen Krankheiten wie Rost vorgehen. Foto: Sabine Günther/oho

Was ist der richtige Zeitpunkt, um ihre Rosen zu schneiden, fragt Ilse Bonin aus Siegelbach. Und: Wer könnte das übernehmen?

Rosen lassen sich problemlos bereits im Herbst schneiden, allerdings hat ein Frühjahrsschnitt Vorteile. Wer im Herbst schneidet, läuft Gefahr, dass die Pflanze im Winter nach dem Schnitt noch etwas zurückfriert. Jetzt, wo die Austriebe bestens zu sehen sind, kann vorsichtig all das zurückgenommen werden, was im eigenen Garten als störend empfunden wird. Da jeder Garten etwas ganz Individuelles ist, gibt der Schneidende selbst vor, was ihm gefällt. Allerdings sollten nie mehr als 30 Prozent der Pflanze zurückgenommen werden.

Beim Schneiden kommt es dabei grundsätzlich auf einen sauberen Schnitt in der Blattachse an, es sollten keine Knorzen stehenbleiben. Zu vermeiden sind unnötig große Wunden, sie können Eintrittspforten für Keime, Bakterien und Pilze sein. Wer seine Rosen nicht selbst schneiden kann, der kann beim Obst- und Gartenbauverein, etwa in Rodenbach, Hilfe erfragen. Es gibt natürlich auch Gärtner, die beauftragt werden können.

Eine Anruferin aus Kusel berichtet von ihrem Gurkenkaktus, Delosperma echinatum, der sich trotz Pflege in einem schlechten Zustand zeigt.

Wie die allermeisten Sukkulenten und Kakteen verträgt der Gurkenkaktus weder Zugluft noch trockene Luft und warme Füße. Über der Heizung sollte er also nicht stehen. Er benötigt extrem wenig Wasser, meist reicht ein kleiner Schluck alle vier Wochen. Was er braucht: sehr viel Licht und sandige, durchlässige Erde. Auf keinen Fall sollte Blumenerde verwendet werden.

Eine Hilfsmaßnahme kann das Umtopfen sein. Dabei ist zu beachten, dass Kakteen nur wenige Wurzeln haben und diese abreißen können. Deshalb sollte die Erde ausnahmsweise gut gewässert werden, um den Ballen als Ganzes entnehmen zu können. Dieser wird dann in neue sandige Erde gesetzt und muss dann unbedingt gut austrocknen.

Zur Person

Sabine Günther ist Gärtnermeisterin, Pflanzendoktorin der Gartenakademie und Kaiserslauterer Kreisvorsitzende der Obst- und Gartenbauvereine. Sie steht bei der RHEINPFALZ-Gartensprechstunde Anrufern mit ihrem Fachwissen zur Verfügung.



Kaiserslautern

Die Temperaturen lassen es jetzt Mitte März bereits zu, das Laub beiseite zu rechen. Pflanzen, die gut in der Erde verwurzelt sind, brauchen keinen Schutz mehr. Doch sie brauchen Wasser. Auch wenn es gefühlt viel geregnet hat, ist es gut, die Pflanzen jetzt ordentlich zu wässern und ihnen einen guten Start ins Frühjahr zu ermöglichen.

Mehrere Anrufer fragen nach dem Ende der Überwinterung von Topfpflanzen. Wann können Dipladenie, Trompetenbaum, Wandelröschen, Engelstrompete, Bougainvillea und Enzianbaum wieder raus ins Freie?



Die Diplandenia ist zwar ein Hartblattgewächs, doch sie ist empfindlich gegen Kälte. Deshalb sollte sie besser noch im Winterquartier bleiben. Foto: Sabine Günther/oho

Es gilt, zwischen Pflanzen mit harten und solchen mit samtig weichen Blättern zu unterscheiden. Letztere reagieren deutlich empfindlicher auf kalte Luft, wobei die allermeisten Pflanzen Temperaturen bis fünf Grad nicht übel nehmen.

Olive und Oleander mit ihren harten Blättern vertragen durchaus auch mal Frost und können schon raus an die frische Luft – jedoch nicht direkt in die Sonne, ein bisschen Eingewöhnung ist angesagt. Kündigt sich eine Frostperiode an, sollten die Pflanzentöpfe an die schützende Hauswand gerückt und ein Leinentuch oder ein Jutesack als Schutz aufgelegt werden. Diese Tipps gelten für alle Pflanzen, die nach dem Winter wieder rausgeräumt werden. Ebenso sollten alle Töpfe nun mit Wasser versorgt werden.

Wer Steingewächse samt Topf über Winter ins Gewächshaus geräumt hat, der sollte beachten: Die Sonne kann ein Gewächshaus, das keine Beschattung hat, bereits im März ziemlich aufheizen, was sich negativ auf die Pflanze auswirken kann. Sie sollte also besser rausgestellt werden.

Die Eisheiligen, vom 11. bis 15. Mai, waren ebenfalls Thema bei einigen der Anrufenden, die die „Kalte Sophie“ und ihre Geschwister beschäftigen. Wann können frische Blümchen gekauft und gepflanzt werden?



Geranien sollten besser erst nach den Eisheiligen in Balkonkasten gepflanzt werden. Foto: Sabine Günther/oho

Ganz klar: Die Regel, unbedingt die Eisheiligen abzuwarten, gilt nicht für Blumen und Gewächse, die als sogenannter Frühjahrsflor in den Blumenläden und Gartencenter gerade zu kaufen sind. Stiefmütterchen, Hornveilchen oder auch Primeln kommen mit den aktuellen Temperaturen gut klar. Ganz anders sieht es bei Sommerpflanzen für das Beet oder den Balkonkasten aus. Geranien, Begonien und Petunien kommen aus den 18 bis 20 Grad warmen Gewächshäusern, die Pflanztöpfchen sind noch kaum durchwurzelt. Wer diese Pflanzen jetzt schon kauft und draußen pflanzt, kann zusehen, wie sie in den nächsten kalten Nächten eins auf den Deckel bekommen.

Eine Anruferin aus dem Landkreis Kaiserslautern berichtet von ihrer Wiese mit Apfelbäumen, auf der sich derzeit so viele Maulwurfshügel befinden wie noch nie. Kann sie etwas tun?

Da sich der Maulwurf offensichtlich in einem für ihn optimalen Lebensraum mit einem ordentlichen Buffet an tierischer Nahrung befindet, bleibt tatsächlich nur eins: die Hügel regelmäßig alle acht bis zehn Tage einzuebnen und dem Maulwurf so die Frischluft zu nehmen, sodass er sich genötigt sieht, woanders hinzugehen. Eventuell hilft das Ausleihen eines kleinen Rasentraktors mit angehängter Schleppe. Die Wiese ein- oder zweimal abzuziehen, wird jedoch nicht reichen.