In der Nacht zum Freitag war die Feuerwehr in Waldmohr gefordert. Wie der stellvertretende Wehrleiter der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, Stefan Reichart, mitteilte, rückten die Einsatzkräfte um 0.30 Uhr aus, weil ein Gartenhaus in der Bruchstraße in Flammen stand. Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang zum Garten, um den Brand zu löschen. Ein Übergreifen der Flammen auf das Gartenhaus auf dem Nachbargrundstück konnte verhindert werden. Reichhart zufolge war der Einsatz der Waldmohrer Wehrleute und des Rettungsdienstes Schönenberg-Kübelberg um 2 Uhr beendet. Zu einer möglichen Brandursache konnte die Polizei am Freitagmorgen auf Anfrage noch keine Angaben machen.