Aus einer Gartenanlage zwischen Odenbach und Adenbach sind zwischen Samstag und Sonntag Gegenstände im Wert von 400 Euro gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden mehrere Schlösser aufgebrochen und das Gartenhäuschen in dem Grundstück an der L 182 aufgehebelt. Die Beamten erklären am Montagnachmittag weiter: Die Auswertung einer Wildkamera sei noch nicht erfolgt, die Täter könnten sich noch stellen. Auch Zeugenhinweise werden erbeten. Die Polizeiinspektion Lauterecken ist zu erreichen unter der Telefonnummer 06382 9110.