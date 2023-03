Nach vier Jahren Pause durften sie wieder zeigen, was in ihnen steckt. Beim 34. Kreis-Kusel-Tanzturnier präsentierten Tanzmariechen, Garde- und Schautanzgruppen ihre Choreografien und stellten sich dem Urteil der Jury. Einige Teilnehmer räumten sogar mehrere Preise ab.

Die Corona-Pandemie hatte der Veranstaltung in den vergangenen Jahren einen Strich durch die Rechnung gemacht. In der Altenglaner Turnhalle traten nun 267 junge Tänzerinnen und Tänzer an, um einerseits die Spitzenplätze zu bekleiden, andererseits um dabei zu sein und ihre Leidenschaft einem Publikum zu präsentieren.

Carolina Geib vom Carnevalverein Altenglan ist seit 14 Jahren dabei. Über ein Projekt mit Freunden ist die 19-Jährige damals zum Verein gekommen. „Es hat einfach so viel Spaß gemacht, dass ich weitergemacht habe“, erzählte sie. „Ich hab' Spaß an Musik und bewege mich gern dazu, vor allem beim Schautanz kann man schauspielerische Elemente ausleben.“

Die Kindergarde des ACV Altenglan mit dem Tanz »Hawaii«. Foto: Sayer

Seit zehn Jahren tanzt die 14-jährige Lea-Sophie Pontes von den „Sternschnuppen“ des Karnevalvereins Kusel. „Meine Oma hat mich gleich nach meiner Geburt angemeldet, mit vier hab' ich angefangen“, erinnerte sie sich. „Die Gruppengemeinschaft und dass man neue Schritte lernt, das ist toll“, schwärmte sie. Besonders gern mag sie Gardetanz: „Das hat was mit Gelenkigkeit zu tun.“ Dabei machte es der 14-Jährigen nichts aus, dass sie und ihre Mittänzer vor mehr als 300 Besuchern auftraten und sich dabei auch den kritischen Augen der Jury stellten.

Sieben Jurymitglieder bewerten die Tänze

„Die maximale Punktzahl sind 500 Punkte. Es werden sieben Wertungen von sieben Jurymitgliedern vergeben. Davon werden die höchste und die niedrigste Punktzahl gestrichen. Wenn Punktegleichstand zwischen zwei Turnierteilnehmern herrscht, werden sie wieder mitgerechnet“, erläuterte Moderatorin und Organisatorin Karin Höbel. Sowohl beim Gardetanz als auch beim Schautanz spielten die Choreografie und der künstlerische Gesamteindruck eine große Rolle. Beim Schautanz sollte zudem eine Geschichte oder ein Thema tänzerisch ausgedrückt werden, ergänzte Höbel.

Die ACV-Jugendgarde mit ihrem Tanz »Muppetshow« Foto: Sayer

Vor allem die Virtuosität der Tanzmariechen bei ihren Soli fesselte die Besucher in der Halle. Bei den Tanzmariechen hatte letztlich Michelle Mohr vom Karnevalverein Kusel die Nase vorn (481 Punkte), die in ihrem in Royalblau und Weiß gehaltenen Kostüm mit gleichfarbigem Barett Jung und Alt begeisterte. In ihrer Choreografie verband sie klassische und sportliche Elemente harmonisch in fließenden Übergängen. Mohr durfte am Samstag gleich zwei Siegerpokale mit nach Hause nehmen: den in der Disziplin Tanzmariechen Junioren Gardetanz und den Wanderpokal, da sie zum dritten Mal in Folge bei einem Turnier die höchste Punktzahl erreicht hatte.

Eine Jury bewertete die einzelnen Tänze. Foto: Sayer

Den Pokal für das Tanzmariechen in der Kategorie Jugend erhielt die zehnjährige Luisa Dinges vom Karnevalverein Kusel, die seit sechs Jahren als aktive Tänzerin dabei ist. Generell war der KVK am Samstag sehr erfolgreich: Erste Preise gab es auch in der Kategorie Gardetanz Junioren, in der Hauptklasse Gardetanz, beim Schautanz der Kinder mit dem Motto „Erst die Arbeit, dann die Party“ und beim Schautanz der Junioren mit „Kampf der Gefühle“.

Mit dem ersten Preis beim Schautanz Jugend wurden die Tänzerinnen des Heimat- und Kulturvereins Lauterecken mit ihrem Motto „Magie des Zauberwaldes“ ausgezeichnet, in der Hauptklasse des Schautanzes konnte der Carnevalverein Altenglan mit seinem Motto „Brainwash – wie manipulierbar ist der Mensch“ überzeugen.