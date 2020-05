Der Polizei wurde am vergangenen Mittwoch eine Beschädigung an einem Paneel im unteren Bereich eines Garagentores gemeldet. Bei einer Nachbarschaftsbefragung habe sich ergeben, dass sich der Vorfall möglicherweise am Dienstag, zwischen 13 und 14 Uhr ereignet haben könnte. In diesem Zeitraum sei ein Autofahrer mit seinem Wagen von der Fröbelstraße in die Herdastraße gefahren, als ihm eine Person auf einem ein sogenannten Hoverboard entgegenkam. Möglicherweise sei der Schaden von diesem Hoverboard verursacht worden. Die Ermittlungen dauern aber noch an.