Die im vergangenen Jahr gestarteten Arbeiten an der Gallushalle in Ulmet schreiten voran. Der Dorftreffpunkt erhält unter anderem eine barrierefreie Toilette, einen neuen Hallenboden sowie eine neue Eingangstür. Nachträglich hat der Gemeinderat nun beschlossen, noch zwei neue Türen anzuschaffen. Nach Angaben von Ortsbürgermeister Klaus Klinck handelt es sich um eine Tür für die Toilette sowie eine rauchdichte Tür für eine Abstellkammer. Im Umlaufverfahren entschied sich der Ortsgemeinderat für das günstigste Angebot in Höhe von rund 3800 Euro. Den Zuschlag erhielt ein Schreiner aus Erdesbach. Drei Ratsmitglieder hatten sich nicht am Beschluss im Umlaufverfahren beteiligt.