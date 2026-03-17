Der Rothselberger Gemeinderat hat Grünes Licht für den Neubau einer Windkraftanlage im Bereich des Windparks auf dem Galgenberg gegeben.

Wie Ortsbürgermeister Christian Hemmer auf Anfrage mitteilte, handelt es sich dabei um eine sogenanntes Repowering. Dabei will der Betreiber zweier älterer Windräder diese durch eine neue, stärkere Anlage ersetzen. Errichtet werden soll das neue Windrad in unmittelbarer Nähe eines der beiden bestehenden Windräder, zirka 200 Meter östlich der Landesstraße 372 zwischen Kollweiler und Rothselberg. Laut den Planunterlagen wird das neue Windrad bei einer Nabenhöhe von 179 Metern eine Nennleistung von zirka 6,8 Megawatt haben – und damit deutlich mehr als die beiden Windräder, die abgerissen werden. Die Fläche für die neue Anlage gehört zum Windpark Galgenberg, der sich auf den Gemarkungen von Rothselberg, Kreimbach-Kaulbach und Kollweiler im Landkreis Kaiserslautern befindet. Die ersten Windkraftanlagen entstanden dort ab dem Jahr 1999, ein erster größerer Austausch durch eine stärkere Anlage (Repowering) sowie der Neubau weiterer Anlagen fanden ab 2014 statt. 2019 erfolgte ein weiteres Repowering. Aktuell stehen auf dem Galgenberg 13 Windkraftanlagen verschiedener Betreiber.