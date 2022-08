Der Kreis-Bewegungsmanager Günther Bergs ruft Kindergärten sowie Grund- und Förderschulen dazu auf, beim Bewegungsaktionstag am Donnerstag, 22. September, mitzumachen.

Eine Meile, also 1,6 Kilometer, sollte an diesem Tag zurückgelegt werden, oder die Kinder 15 Minuten in Bewegung sein. Dafür gibt es ein Teilnahme-Zertifikat und ein Bewegungsarmband – als Motivation, in Bewegung zu bleiben. Sogenannte Bewegungssteine könnten zur Vorbereitung verwendet werden – eine Aktion, die schon Bergs’ Vorgängerin im Kreis gestartet hat. Dabei sind auf Steinen Motivationssprüche und Ideen für Bewegungsübungen vermerkt.

Wer mitmachen möchte und Inspiration für ein geeignetes Bewegungsprogramm hätte, kann sich beim Bewegungsmanager melden, per E-Mail an info@laufschule-bergs.de. Alle Schulen und Kitas, die sich bis 8. September für die Aktion auf der Internetseite www.land-in-bewegung.rlp.de/bewegungsaktionstag-kita-schulen anmelden, landen im Lostopf: Eine Einrichtung wird am Aktionstag vom Maskottchen von „The Daily Mile“ besucht und die Kinder mit Geschenken überrascht.

Die aus dem Vereinigten Königreich stammende Organisation will Kinder ab vier Jahren zu täglicher Bewegung animieren. Der Bewegungsaktionstag fand 2021 erstmals statt und wird von der Initiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ und „The Daily Mile“ organisiert.