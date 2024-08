Die FWG-Fraktion hat in der Kreistagssitzung am Mittwochnachmittag vorgeschlagen, einen Kreisjugendrat einzuführen. Wie Fraktionssprecherin Margot Schillo sagte, seien sich alle Parteien einig, dass Kinder und Jugendliche mehr beteiligt und in die für Kommunalpolitik eingebunden werden sollten. „Wir haben den Kreisseniorenrat für den älteren Teil der Bevölkerung“, sagte Schillo. Ein Jugendrat könne Kindern und Jugendlichen Mitspracherecht „bei dringenden Fragen der Gegenwart, aber auch bei wichtigen Fragen der Zukunft“ geben, heißt es in der Begründung des Antrags. Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen und die Kinder- und Jugendbeteiligung wird in der Hauptsatzung des Landkreises verankert, kündigte Landrat Otto Rubly an. Wann es eine Jugendvertretung geben wird, ist offen. Rubly: „Wir nehmen es in die Satzung auf, die konkrete Ausarbeitung kommt später.“