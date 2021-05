Im vergangenen Jahr feierte der FV Kusel seinen 100. Geburtstag. Doch das Jubiläumskonzert mit den „Üblichen Verdächtigen“ (DÜV) muss wegen der Corona-Beschränkungen nun bereits zum zweiten Mal verschoben werden. Die Karten behalten ihre Gültigkeit, wer möchte, kann die Tickets aber ab dem 5. Mai zurückgeben und sich den Kaufpreis erstatten lassen.

„Die Feier findet auf jeden Fall noch statt, wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt aber eben noch nicht, wann“, sagt der FV-Vorsitzende Harald Feick. Womöglich ist der Verein, dessen erste Generalversammlung am 22. März 1919 im „Scharfen Eck“ stattfand, dann schon 102 Jahre alt. Denn Feick rechnet damit, dass es auf einen Termin im Frühjahr 2021 hinauslaufe. „Das müssen wir noch mit der Band und der Kreisverwaltung abstimmen, wenn das alles vorbei ist.“

Gitarrist erkrankt

„Das alles“ – damit sind natürlich die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Beschränkungen gemeint, die dieses Mal dafür sorgen, dass die Jubiläumsveranstaltung erneut nicht stattfinden kann. Beim ersten Mal spielte zwar auch eine Krankheit eine Rolle, allerdings setzte die nur einen, aber eben ganz entscheidenden Protagonisten außer Gefecht.

„Kurz vor dem Konzert in der Fritz-Wunderlich-Halle ist der DÜV-Gitarrist Franz Dahl krank geworden. Und, wie mir seine Bandkollegen damals mitteilten, könne man gerade ihn eben nicht ersetzen“, erinnert sich Feick. Den Vorschlag der Musiker, eine Ersatzband zu organisieren, lehnte der FV Kusel dankend ab. „Wir hatten uns auf ein Konzert mit DÜV gefreut und tun das auch nach wie vor“, sagt der Vorsitzende. Glücklicherweise habe man durch die Absage aber keinerlei finanzielle Verluste erlitten. „Die Kreisverwaltung hat auf die Miete für die Halle verzichtet“, berichtet Feick.

Geldrückgabe ab 5. Mai

Dass nun auch der zweite Termin ins Wasser fällt, und vor allem weshalb, hatte man bei der Neuplanung nach der Absage im September natürlich nicht ahnen können. „Es ist zwar schade, aber alle größeren Veranstaltungen vorerst abzusagen, ist die richtige Entscheidung“, sagt Feick. „Dann müssen wir eben auch in den sauren Apfel beißen und unser Konzert noch einmal verschieben.“

Er wisse aber auch, dass so mancher vielleicht nicht so lange warten möchte, bis klar ist, wann das Konzert nachgeholt werden kann. „Deshalb haben wir uns dazu entschieden, den Leuten die Möglichkeit zu geben, sich ihr Geld bei den Vorverkaufsstellen erstatten zu lassen“, erklärt der Vorsitzende. Dafür werde er die Geschäfte mit Geld bestücken, damit diese nicht in Vorleistung treten müssten. „Es wäre natürlich schön, wenn die Leute ihre Karten behalten würden, denn stattfinden wird das Konzert wie gesagt in jedem Fall. Aber ich kann verstehen, wenn jemand seine Karte zurückgeben möchte.“

Info