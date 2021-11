Kusel. Der FV 1919 Kusel und die Band Die Üblichen Verdächtigen (DÜV) haben einen neuen Termin für das bereits zweimal verschobene Jubiläumskonzert zum 100-jährigen Bestehen des Fußballclubs gefunden.

Es findet am Samstag, 2. April, in der Fritz-Wunderlich-Halle auf dem Kuseler Roßberg statt. Beginn ist 20 Uhr, Einlass 19 Uhr. Karten behalten ihre Gültigkeit. „Sie können aber auch jetzt noch zurückgegeben werden, wenn der neue Termin ungelegen kommt“, sagt FV-Vorsitzender Harald Feick. Der Vorverkauf der Restkarten soll laut Feick am 1. Februar starten, Details dazu werde der Verein noch bekanntgeben. Nach heutigem Stand findet die Veranstaltung unter Beachtung der 2G-Regel statt. Das Konzert hatte ursprünglich 2019 zur Feier des 100. Vereinsgeburtstags stattfinden sollen. Damals musste die Band aus privaten Gründen absagen. Der Ausweichtermin im Jahr 2020 wurde durch die Maßnahmen zur Pandemieeindämmung unmöglich gemacht, seither warteten Verein und Band auf die Chance zum dritten Anlauf.