Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einem 2:2-Unentschieden bei der SG Rockenhausen/Dörnbach ist der SV Nanz-Dietschweiler in die Bezirksliga-Saison gestartet – und das nach einem 0:2-Rückstand. Schon am Mittwochabend soll aber der erste Saisondreier her. Die TSG Kaiserslautern gastiert in der englischen Woche in Nanzdietschweiler (Anstoß 18.30 Uhr).

„Alles in allem muss man zufrieden sein, wenn man nach 0:2-Rückstand noch einen Auswärtspunkt mitnimmt“, sagt SVN-Coach Wolfgang Lang. „Wenn wir am Anfang weniger Fehler