Von einem vorzeitigen Meister und einem möglichen Aufsteiger erzählt Axel Raudonat in seiner Spieltags-Kolumne.

A-Klasse KUS-KL „Dähler“ spielen um Aufstieg

Auch das vorletzte Amateurfußball-Wochenende brachte wieder die eine oder andere Entscheidung im Kampf um den Auf- oder Abstieg mit sich. So zum Beispiel in der A-Klasse Kusel-Kaiserslautern, wo der TuS Schönenberg als Meister schon seit geraumer Zeit feststeht. Nun aber ist auch gesichert, wer es als Vizemeister in der Relegation probieren darf, ein weiteres Ticket für die Bezirksliga zu erhaschen: Die TSG Burglichtenberg. Weil sie am Sonntag sein Heimspiel gegen den TuS Hohenecken II mit 3:2 gewann und zeitgleich der SV Kottweiler-Schwanden beim Lokalrivalen FV Kusel mit 1:2 den Kürzeren zog, ist die Elf um die beiden Coaches Fabian Schmidt und Bastian Gras nicht mehr einzuholen.

Unabhängig vom Ausgang des letzten Saisonspiels beim in akuter Abstiegsnot steckenden SSC Landstuhl geht die Saison für die „Dähler“ in die Verlängerung mit zumindest zwei Spielen gegen den Vizemeister der A-Klasse Pirmasens/ Zweibrücken. Wer das allerdings sein wird, ist vor dem finalen Spieltag dort noch vollkommen offen. Die Kombination aus TuS Rimschweiler/VB Zweibrücken hat aktuell die besten Karten, gefolgt von der SG Heltersberg/Geiselberg und der SG Weselberg-Linden, in dieser Reihenfolge jeweils nur durch einen Punkt getrennt.

Im Tabellenkeller der A-Klasse Kusel-Kaiserslautern hat sich am Wochenende indes auch so einiges geklärt. Aufatmen dürfen der FV Kusel, der SV Nanz-Dietschweiler II, der TuS Hohenecken II sowie auch der FV Weilerbach. Dezent zittern muss dagegen noch der SV Kohlbachtal, dem am letzten Spieltag aber ein Punktgewinn beim feststehenden Absteiger SG Haschbach/Schellweiler/Etschberg genügt.

Umgekehrt darf der SSC Landstuhl mit drei Zählern weniger nicht gegen Burglichtenberg gewinnen. Nur bei einem Landstuhler Sieg und einer Niederlage des SV Kohlbachtal käme es zu Punktgleichheit und somit zu einem Entscheidungsspiel.

B-Klasse Birkenfeld Perlbachtal vorzeitig Meister

Klarheit haben sie jetzt endlich auch bei der SG Perlbachtal, die sich am späten Sonntagnachmittag die Meisterschaft in der B-Klasse Birkenfeld 1 gesichert hat, verbunden mit dem Aufstieg in die A-Klasse. Nach dem 3:1-Heimerfolg gegen den SV Göttschied war die Entscheidung für die Truppe von Spielertrainer Sven Metzger gefallen. Und große Zweifel an der Verdientheit gibt es vor dem letzten Spiel auch nicht wirklich: 60 von 69 möglichen Punkten hat die SGP eingefahren, das Torverhältnis von 106:26 ist eines Meisters ebenso würdig. Glückwünsche gehen raus an den nördlichsten Zipfel des Kuseler Landkreises.