Waldmohr überrascht trotz Verletzungsproblemen, der Rückzug einer Mannschaft wirbelt die C-Klasse Nord durcheinander

VfB Waldmohr: Makellose Ausbeute im neuen Jahr

Es ist noch keine drei Wochen her, da zeigte sich Jens Kirchen, Spielertrainer des VfB Waldmohr, äußerst skeptisch im Hinblick auf die Chancen seines Teams auf den Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga. Vor allem ob der teilweise eklatanten Verletzungsprobleme, aus denen mehrere langfristige Ausfälle resultieren, konnte er keine allzu positive Prognose abgeben.

Jetzt aber, wo die ersten drei Partien in diesem Jahr absolviert sind, hat sich die Lage doch deutlich gebessert. Nicht, dass ihm nun plötzlich mehr Spieler zur Verfügung stehen. Aber die Spieler, die derzeit auf dem Platz die Knochen hinhalten, wehren sich offenbar mit allem was sie haben gegen einen immer noch möglichen, aber doch immer unwahrscheinlicher werdenden Abstieg in die A-Klasse. 1:0 gegen die TSG Kaiserslautern, 3:2 beim SV Battweiler, 3:0 gegen den VfR Kaiserslautern, die Ausbeute im Fußballjahr 2026 ist also mit drei Siegen aus drei Partien noch absolut makellos, in der Tabelle ging es mit nun insgesamt 28 Punkten hinauf bis auf Rang elf. Die Gegner in den kommenden Wochen heißen Kindsbach, Katzweiler und Mackenbach – derzeit allesamt hinter dem VfB Waldmohr platziert. Gar nicht unwahrscheinlich, dass der VfB auch in den kommenden Wochen weiter ordentlich punktet und den Ligaverbleib vielleicht auch vorzeitig in trockene Tücher packt.

C-Klasse Nord: Neu geordnete Tabelle

Ordentlich durcheinandergewirbelt wurde die Tabelle in der C-Klasse Nord in den letzten Wochen. Das hatte zum einen damit zu tun, dass der FV Bruchmühlbach seine Mannschaft (mal wieder) vom Spielbetrieb zurückgezogen hat und und die Spitzenmannschaften unterschiedlich viele Punkte, je nach Erfolg aus den Spielen gegen den FVB – abgezogen bekommen hatten. Und dann ließen letzte Woche mit der SG Altenglan/Rammelsbach/Theisbergstegen (0:1 gegen Ramstein III) und dem SV Hefersweiler (2:2 beim SV Herschweiler-Pettersheim) zwei der Top-Vier-Teams Federn. Zwei aus vier wird es auch am Saisonende heißen müssen.

An diesem Wochenende waren nur Hefersweiler (7:0 gegen Glan-Münchweiler II) und die „Kaulis“ (14:2 gegen US Soccer II) im Einsatz und hielten sich dabei schadlos. Wer darf in die B-Klasse aufsteigen? In der spannenden Liga balgen sich der SV Hefersweiler (14 Spiele/34 Punkte), der SV Kaulbach/Kreimbach (13/31), der FV Ramstein III (13/29) sowie die SG Altenglan/Rammelsbach/Theisbergstegen (11/27) um die ersten beiden Plätze. Wobei Ramstein III nur aufsteigen dürfte, wenn die eigene Zweite den Sprung aus der B-Klasse Süd nach oben schafft.