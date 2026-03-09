Gespannte Stille und begeisterter Applaus: Das Konzert „Gitarrisimo“ im Horst-Eckel-Haus hat am Sonntagabend sein Publikum hörbar bewegt.

Die Besucher im Kuseler Horst-Eckel-Haus erlebten einen Abend voller Virtuosität, temperamentvoller Kammermusik und feiner Klangfarben. Im Mittelpunkt stand der Gitarrist Petrit Çeku, der als „Paganini der Gitarre“ gilt. Der Grazer Gitarrenprofessor aus Zagreb entfaltete auf den sechs Saiten seines Instruments eine faszinierende Aura scheinbar müheloser Virtuosität. Mit lockerer Eleganz, präziser Technik und großer musikalischer Ausdruckskraft spielte er die Gitarre.

Besonders gut harmonierte Çeku mit den jungen Streichern der Villa Musica. Mit ihnen hatte er bereits in früheren Projekten der Landesstiftung aus Mainz zusammengearbeitet. In Kusel musizierten die Stipendiaten Lir Vaginsky (Violine), Riko Eto (Viola) und Maxime Grizard (Violoncello) aufmerksam und klanglich fein abgestimmt mit dem Solisten.

Gast: Filip Miskovic

Das Programm begann mit Meisterwerken der Wiener Klassik in Bearbeitungen für Gitarre und Streicher. Ferdinando Carullis Variationen über ein berühmtes Beethoven-Andante und ein frühes Quartett von Joseph Haydn zeigten, wie geschmeidig sich die Gitarre in die kammermusikalische Klangwelt einfügt. Es folgten das temperamentvolle Quartett von Boris Papandopulo.

Als Gast bereicherte der junge Gitarrist Filip Miskovic den Abend, er ist Nachwuchsmusiker des Jahres 2025 der Zagreber Philharmonie. Gemeinsam mit Çeku spielte er zwei Gitarrenduos, darunter zwei Stücke aus den „Danzas Españolas“. Zum Abschluss brachte Niccolò Paganinis Quartett Nr. 10 in A-Dur noch einmal virtuosen Glanz in den Saal. Das Publikum dankte den Musikern mit langem, begeistertem Applaus.