Wegen eines aggressiven Fuchses, der bereits mehrere Hühner totgebissen hatte und sich nicht aus dem Garten vertreiben ließ, rief am Donnerstagmorgen eine Frau aus Rothselberg bei der Polizei in Lauterecken an. Wie diese mitteilt, unterstützte der zuständige Jagdpächter dann die Hilfesuchende. Die Polizei informiert, dass jagdkundige Personen davon ausgingen, dass die Füchse sich so verhalten, weil sie derzeit ihre Welpen versorgen müssen.