Einen Scheck über 3700 Euro überreichten Michael Müller und Helmut Göddel vom Vorstand des SV Herschweiler-Pettersheim zusammen mit Arno Straßer vom Förderverein der Kirchengemeinde Herschweiler-Pettersheim an Ulrike Commercon von der Elterninitiative krebskranker Kinder im Saarland. Die Spende kam beim Essen- sowie Kaffee- und Kuchenverkauf beim Sportfest des SV Herschweiler-Pettersheim im Juli vergangenen Jahres zusammen. An diesem war auch der Förderverein beteiligt. Auch viele der teilnehmenden Mannschaften haben gespendet. Commercon teilte mit, dass der Spendenbetrag in das Bauvorhaben Haus des Kindes und der Jugend in Homburg fließe. Dort werden für krebskranke Kinder neue Räumlichkeiten geschaffen, in denen die Eltern, Geschwister und Freunde ebenfalls vorübergehend untergebracht werden. So werde der Heilungsprozess positiv beeinflusst.