Die Fußball-Saison 2020/21 wurde annulliert. Und auch die Perspektiven für die kommende Spielzeit sind nicht die allerbesten. Im RHEINPFALZ-Interview spricht Rainer Pfaff, Vorsitzender des Fußballkreises Kusel-Kaiserslautern im Südwestdeutschen Fußball-Verband (SWFV), über die Hintergründe und die Zukunftsaussichten für den Amateurfußball.

Die laufende Saison wurde nun endgültig annulliert. Halten Sie dies für die richtige Entscheidung?

Betrachtet man die aktuelle Situation, war die Annullierung die einzig richtige Entscheidung. Ich persönlich hätte mir eine frühere Annullierung gewünscht, da ich das letzte geplante Szenario mit Trainingsbeginn Anfang April und Wiederaufnahme des Spielbetriebes Anfang Mai mit viel zu vielen Unwägbarkeiten für unrealistisch und für eine viel zu große Belastung für die Vereine gehalten habe.

Wie haben die Vereine reagiert?

Das Echo war bis auf wenige Ausnahmen positiv, es gab aber auch Kritik. Mit der Annullierung ist der SWFV sicher nicht den einfachsten Weg gegangen, sondern ist der Spielordnung für die Saison 20/21 gefolgt. Diese besonderen Regeln wurden den Vereinen vor dem Start der Saison bekanntgegeben und auch schriftlich zugestellt. Eine Verlängerung wurde schon in der abgebrochenen Saison 19/20 von den Vereinen mit großer Mehrheit abgelehnt und stand deshalb auch wegen der Regelungen der Spielordnung nicht zur Debatte. Und da wir auch in der Saison 21/22 mit Einschränkungen rechnen müssen, wäre es fahrlässig, mögliche Spieltermine zu blockieren und damit den Spielraum für die neue Saison einzuschränken.

Wie stehen Sie zu den Corona-Beschränkungen für den Amateursport – gerade bei einer Freiluft-Sportart wie Fußball? Hätte man das Ihrer Meinung nach anders regeln können?

Nach über einem Jahr Pandemie stellt sich mir wie wahrscheinlich jedem Bürger unseres Landes die Frage nach Sinn oder Unsinn der Beschränkungen. Sicherlich habe ich mir gewünscht, dass der Fußball als Freiluftsportart nicht so stark eingeschränkt wird – aber ich bin nicht der Fachmann, um das zu bewerten. Persönlich halte ich die Einschränkungen für überzogen und hätte mir gewünscht, dass gerade für die Kinder zumindest Trainingsmöglichkeiten erlaubt worden wären. Aber eine grundsätzliche Bevorzugung, wie sie zum Beispiel der Profifußball genießt, halte ich gegenüber der Wirtschaft – man denke an Gastronomie, Hotels, Selbstständige und alle anderen Betroffenen – für bedenklich.

Was bedeutet das Saisonaus für die Vereine, denen dadurch ja nicht zuletzt auch einige Einnahmen verloren gehen?

Einnahmen aus den restlichen Spielen waren ohnehin rein hypothetisch, da – wenn überhaupt – ein Spielbetrieb wohl nur ohne Zuschauer erlaubt worden wäre. Die Annullierung der Saison heißt aber nicht zwangsläufig, dass bis zum 30. Juni kein Fußball mehr gespielt wird. Sollten die Verordnungen es zulassen, könnten sofort wieder Freundschaftsspiele genehmigt werden. Die Annullierung bedeutet nur, dass der Meisterschafts-Spielbetrieb vorzeitig beendet wurde, da eine sportlich faire Entscheidung nicht mehr möglich war.

Befürchten Sie, dass der ein oder andere Verein sich von den Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht mehr erholen wird und nach zwei Jahren ohne regulär gewertete Saison eventuell seine Mannschaft(en) vom Spielbetrieb zurückziehen muss?

Die Befürchtung ist groß. In unserem ländlichen Kreis werden im Herrenbereich mit Sicherheit einige Vereine zumindest die zweite Mannschaft nicht mehr melden können. Es gibt auch bei den ersten Mannschaften bereits einige Wackelkandidaten, spruchreif ist da aber noch nichts. Ob es im Frauenbereich auch Probleme gibt, kann ich im Moment noch nicht beurteilen.

Wie sieht es mit den Folgen im Nachwuchsbereich aus? Befürchten Sie, dass viele Kinder sich zwischenzeitlich ein anderes Hobby gesucht haben und nicht mehr Fußball spielen wollen?

Natürlich. Ich kann da im Moment aber nur von meinem eigenen Verein sprechen – und da haben sich die Befürchtungen bei den ersten möglichen Trainingseinheiten vor Ostern nicht bestätigt. Trotz der langen Pause hat es praktisch keine Einbußen bei der Anzahl der Kinder gegeben, was äußerst erfreulich ist. Trotzdem ergeht mein Appell an die Vereine, Training anzubieten, wann immer möglich. Denn die Kinder wollen auf die Plätze, und jede weitere Woche, die wir verpassen, bedeutet wohl auch den Verlust an Jugendlichen. Bei den 15-, 16-Jährigen sehe ich das größte Problem. Die sind in einem Alter, das mehr Freiheiten und Möglichkeiten eröffnet. Ganz schnell hat man sich umorientiert, und der Fußball bleibt auf der Strecke.

Wann und wie beginnen die Planungen für die kommende Spielzeit?

Wir haben uns im Verbandsspielausschuss darauf verständigt, zunächst auf die weiteren Entwicklungen der Pandemie und Entscheidungen der Politik zu warten und dann wahrscheinlich im Mai mögliche Szenarien für die Saison 21/22 zu planen.

Wie geht es Ihrer Meinung nach weiter? Wird zukünftig womöglich in kleineren Staffeln gespielt oder die Klasseneinteilung generell verändert?

Ich gehe davon aus, da wir auch in der kommenden Saison noch mit Einschränkungen rechnen müssen, dass wir wieder mit einem ähnlichen System mit Gruppen an den Start gehen werden, angepasst mit den Erfahrungen der annullierten Saison. Wie das aussehen wird, hängt natürlich auch davon ab, wie viele Mannschaften letztendlich gemeldet werden. Bei den Junioren hat der Verbandsjugendausschuss zunächst einmal das erste Wochenende nach den Sommerferien für den Saisonstart ins Auge gefasst, natürlich abhängig von den behördlichen Verordnungen.

Rechnen Sie damit, dass es durch die Impfungen möglich sein wird, die kommende Spielzeit regulär durchzuführen?

Ganz ehrlich – Nein! Unsere Fußballer zählen ja zu den jüngeren Bürgern unseres Landes und stehen in der Impfreihenfolge ganz hinten. Es wird sicherlich bis in den Spätherbst dauern, bis die meisten Impfschutz haben und bei den Kindern dauert es wohl noch bis nächstes Jahr. Dann gibt es auch unter den Fußballern sicherlich nicht wenige, die sich nicht impfen lassen wollen. Also werden wir wahrscheinlich die Auflage bekommen, zu Training und Spielen nur geimpfte Spieler oder Spieler mit tagesaktuellen Test zuzulassen. Das steht zwar so noch nicht fest, aber nach den Erfahrungen der letzten Wochen muss man wohl davon ausgehen. Auch muss weiterhin damit gerechnet werden, dass bei den Mannschaften Covid-Fälle auftreten und es dann wieder zu Quarantänemaßnahmen, Personalproblemen und kurzfristigen Spielabsagen kommen wird. Eine normale Saison wird die Saison 21/22 sicherlich nicht.