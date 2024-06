Die Fußballschule Michael Jung feiert am Sonntag fünfjähriges Bestehen auf dem Haschbacher Sportplatz. Von 10 bis 14 Uhr gibt es Torwandschießen, Fußballtennis, Technik-Abzeichen und Turniere.

Beim so genannten „Friends-Cup“ treten Zweier oder Dreierteams gegeneinander an. Die Fußballschule von Michael Jung organisiert unter anderem Ferien-Fußballcamps und bietet inzwischen Fördertraining nicht nur am Stammsitz in Haschbach sondern auch in Reichenbach-Steegen und Baumholder an, und eine Masterclass befasst sich in Mühlbach am Glan mit Themen wie Life-Kinetik.

Aktuell nehmen nach Auskunft der Schule mehr als 600 Kinder und Jugendliche die Angebote wahr.