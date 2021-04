Der Sport hat ihn stets jung und fit gehalten – als Aktiven, vor allem als Funktionär. Und: bis heute als Berichterstatter. Denn seit einem halben Jahrhundert ist Gerhard Keller für die RHEINPFALZ am Ball. Am Donnerstag feiert der frühere Sportkreis-Vorsitzende seinen 75. Geburtstag.

Schon als Schüler hat er sich sonntags gerne mal ab und an in der Zeitungsredaktion umgetrieben, wenn nach den Partien im Fußballkreis Kusel ein Mitarbeiter regelmäßig die Resultate des Spieltags abgefragt hat. „Mir hat das dort gefallen“, blickt Keller zurück. Früh schon zeichnete sich also ab, dass er selbst mal mit von der Partie sein sollte.

1971 stieß er denn auch zum kleinen Kreis derer, die nach Spielschluss den Hörer in die Hand nahmen und alle Sportheime kontaktierten, danach das Geschehen auf den Plätzen für die Montagausgabe in Sätze fassten. Im Sommer jährt sich sein erster Sonntags-Einsatz zum 50. Mal.

Auszeit in der Pandemie

Bis heute zeichnet Gerhard Keller unter dem Kürzel keg für die Lokalsport-Spielberichte vor allem der A-Klasse. Dass es momentan der Pandemie wegen allerdings nichts zu berichten gibt, weil der Ball ruht, das schmerzt auch ihn ein wenig. Nicht jeder Fußballer werde den Weg zurück finden, „das wird die Entwicklung hin zu Spielgemeinschaften noch weiter verstärken“, lautet seine Prognose.

Gekickt hat er natürlich einst auch selbst. Keller trug das Trikot des Vereins seiner Heimatstadt Kusel. Unter anderem zählte er zu jener A-Jugend, die es einst bis ins Bezirksendspiel schaffte und erst im Finale dem 1. FC Kaiserslautern unterlag. „In Waldmohr, 1:4“, ist Keller im Gedächtnis geblieben. Nach der Ära bei den Grün-Weißen war Keller auch für den SV Haschbach und den SV Schellweiler aktiv.

In Schellweiler ist er heimisch geworden, dort feiert er auch seinen Ehrentag. Tja, was heißt da feiern: „Geht ja nichts“, sagt er seufzend. Corona hat auch sein Fahrservice-Unternehmen merklich ausgebremst, das Keller betreibt. Shuttlefahrten zu Flughäfen? Weitgehend Fehlanzeige.

Auch Schiedsrichter

Nach seiner Fußballerzeit hat Keller übrigens noch lange das undankbare Amt des Schiedsrichters ausgefüllt. Vor allem aber hat er sich als Funktionär um den Sport verdient gemacht. Das ehrenamtliche Engagement des gebürtigen Kuselers – der als eins von acht Geschwistern am Tuchrahmtreppchen das Licht der Welt erblickt hat – ist mehr als nur beachtlich. Unter anderem war Keller Sportkreis-Vorsitzender, lange Jahre auch im Fußball-Kreisausschuss vertreten, ehe er 2008 die Ämter niederlegte. „Ich wollte nicht, dass man hinter meinem Rücken sagt: Wann geht der Alte endlich ...“, erklärt Keller seine Motivation für den Rückzug.

Gedankt worden ist ihm sein Wirken mit der Verdienstnadel des Landes Rheinland-Pfalz. Die war sozusagen das i-Tüpfelchen auf all die Ehrungen, die Keller von Sportbund, Südwestdeutschem Fußballverband und Deutschem Fußballbund im Laufe der Jahre erhalten hat.