Viele Fußballcamps werden abgesagt oder verschoben, das in Jettenbach nicht. Der JFV Königsberg und der TuS Jettenbach veranstalten ihres trotzdem. Trotz Corona soll das Fußballcamp nicht ins nächste Jahr verschoben werden, sondern am Wochenende vom 9. bis 11. Oktober stattfinden. Die Vereine versprechen den Teilnehmern eine Mini-Fußball-Weltmeisterschaft im Zweikampf und in Matches. Es soll ein großes Fußballfest werden. Anmeldung ist online unter https://www.fussballcamps.de/anmeldung/577 möglich.