Spielerisch war das ganz ansehnlich, was Aufsteiger VfR Hundheim-Offenbach/Hinzweiler da zum Saisonauftakt in der A-Klasse gezeigt hat. Das Ergebnis allerdings war ernüchternd, am Ende stand eine 0:1-Niederlage beim SV Nanz-Dietschweiler II. Ein besseres Resultat nimmt man sich für die Heimspielpremiere am Sonntag (15 Uhr) vor, wenn die SG GlanAlb in Hundheim gastiert.

„Mit dem Spiel war ich echt zufrieden. Wir haben halt ein dummes Gegentor bekommen und teils glasklare Chancen nicht verwertet“, blickt VfR-Trainer Mario Gailing auf den vergangenen Sonntag zurück.