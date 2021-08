SGP & ASV: Derbyrückblick

Dass in einem Derby mancherorts noch einmal andere Dinge den Ausschlag geben als womöglich die reine Favoritenrolle oder die spielerische Klasse, wurde am vergangenen Wochenende im Lokalkampf zwischen der SG Perlbachtal und dem ASV Langweiler/Merzweiler deutlich. Auf der einen Seite die vermeintlichen „Underdogs“, auf der anderen Seite die Gäste, der mutmaßlich große Favorit. 175 Zuschauer waren laut offiziellem Spielbericht auf dem Sportgelände in Kappeln Zeuge eines engen, kampfbetonten Spiels, in dem der Schiedsrichter sieben Mal den gelben Karton zückte. Nach torloser erster Hälfte war es der gastgebende Außenseiter, der in Person von Moritz Ebmeyer nach 55 Minuten in Führung ging – Nico Eckel glich eine Viertelstunde später für den weiterhin ungeschlagenen ASV zum Endstand aus. Letztlich muss mal wohl konstatieren, dass die SG Perlbachtal mit diesem Resultat besser wird leben können. Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt beiden Mannschaften indes nicht. Sofern weiter gespielt werden kann und darf, empfängt der nun drittplatzierte ASV Langweiler/Merzweiler am kommenden Wochenende den Ligaachten aus Bundenbach, während die SG Perlbachtal, jetzt Tabellenfünfter, bei der direkt davor rangierenden Spielvereinigung Wildenburg eine anspruchsvolle Aufgabe vor der Brust hat.

JETTIS & FÖBOS: Noch ein Derby

Heimlich still und leise vom großen öffentlichen Fokus entfernt, fand in Jettenbach ein weiteres Derby statt. Man hätte das Duell zwischen der SG Jettenbach/Eßweiler/Rothselberg und der SG Föckelberg/Bosenbach vorab auch getrost als „Duell der Enttäuschten“ bezeichnen können. Vor dem Spiel waren die Gäste auf Platz neun, die Einheimischen auf Platz zehn in der B-Klasse Kusel-Kaiserslautern Gruppe C zu finden – auf den beiden letzten Plätzen. Dabei hatte man sich auf beiden Seiten bis dato wohl deutlich mehr versprochen. Auf diesen unangenehmen Tabellenplätzen befinden sich beide Teams auch weiterhin, nur dass die Positionen jetzt getauscht wurden. Das hing nicht unwesentlich mit Kay Benra zusammen. Dieser entschied das Spiel am Sonntagnachmittag für seine in Unterzahl spielende Mannschaft mit dem Tor zum 3:2 in der 89. Minute, nachdem man zuvor bereits eine 2:0-Führung verspielt hatte. Übrigens war Benra bereits in der 55. Minute zum 2:0 erfolgreich gewesen, nachdem zuvor Michael Emrich für die Halbzeitführung gesorgt hatte. Zwar glichen die „Föbos“ binnen zehn Minuten durch Sebastian Gramsch und Tim Gerhardt aus, dann aber kam Benra, mit seinem zweiten Streich – und damit der sportliche KO für die Gäste.