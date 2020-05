Die TSG Wolfstein-Roßbach ist auf der Suche nach einem weiteren Spielertrainer fündig geworden. Der 23-jährige Offensivspieler Carlos Borger wechselt vom Verbandsligisten SV Steinwenden zur TSG in die A-Klasse KUS-KL. Borger war erst in der Winterpause gemeinsam mit seinem damaligen Trainer Daniel Meisenheimer vom TuS Landstuhl nach Steinwenden gewechselt. Zuvor war Borger unter anderem beim SV Rodenbach und bei der SG Meisenheim aktiv. Bei der SG entwuchs er auch dem Jugendfußball, im Nachwuchsbereich war er für den 1. FC Kaiserslautern und den FK Pirmasens aufgelaufen.

In Wolfstein wird er sich gemeinsam mit Johannes Schell um die erste Mannschaft kümmern. Weiterhin gehört auch Harry Kihl zum Trainerteam, ist vorrangig für die zweite Mannschaft der „Rowos“ verantwortlich. „Ich freue mich sehr, dass ich meine erste Trainerstation in Wolfstein antreten darf, und hoffe, dass die Konstellation gemeinsam mit Johannes Schell, einem sehr guten Freund, passt“, kommentiert Borger seinen Wechsel ins Lautertal.

Auch Marcel Kolb neu bei „Rowos“

In der Saison 2020/21 wird, wenn denn wieder gespielt wird, auch Marcel Kolb das Trikot der „Rowos“ tragen. Kolb war zuvor gut viereinhalb Jahre für den VfR Hundheim-Offenbach in der B-Klasse aktiv. In der jüngst abgebrochenen Saison hat es der 26-Jährige trotz einer längeren Verletzungspause auf elf Treffer für den VfR gebracht, in der Spielzeit 2018/2019, als der VfR erst in der Aufstiegsrelegation am SV Steinwenden II scheiterte, war der Kolb sogar 34-fach erfolgreich. „Ich bin davon überzeugt, dass uns beide auf dem Platz weiterhelfen werden. Auf der Trainerposition dürften wir mit unserem Trio nun richtig gut aufgestellt sein“, kommentierte TSG-Sportvorstand Michael Rosenberger die beiden Personalien.