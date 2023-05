Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Unter der Woche hat der SV Nanz-Dietschweiler in der Bezirksliga gegen die TSG Kaiserslautern den ersten Saisonsieg eingefahren. Am Sonntag (15 Uhr) muss es nun der TuS Bedesbach-Patersbach mit der TSG aufnehmen. Der SVN empfängt bereits am Samstag (19.30 Uhr) den TuS Landstuhl.

Einstand geglückt? Oder nur halb – bei Remis auf eigenem Platz? Der neue „Bepa“-Coach fand’s okay, was sein Team zum Saisonauftakt gezeigt hat. Und die Ausbeute geht auch in Ordnung.