Auf allen Nebenstraßen in Schönenberg-Kübelberg dürfen Verkehrsteilnehmer nur noch 30 Stundenkilometer schnell fahren. Darauf weisen Hinweisschilder an allen Ortseingängen hin. Die Geschwindigkeit sei dort eigentlich schon seit 30 Jahren beschränkt, sagt Ortsbürgermeister Thomas Wolf – denn wo die Regel Rechts-vor-Links gilt, betrage die zulässige Hochstgeschwindigkeit grundsätzlich 30 Stundenkilometer. Allerdings seien in den vergangenen Jahren viele Straßen zu Vorfahrtsstraßen erklärt worden, auf denen Tempo 50 erlaubt ist. Anlass zur Änderung waren Beschwerden von Anwohnern. Diese hatten moniert, dass – gerade an Schulen und Kitas – zu schnell gefahren werde. Deshalb hat der Ortsgemeinderat 2019 beschlossen, alle Vorfahrtsstraßen im Ort abzuschaffen. Vor etwa sechs Wochen seien auch „Zone 30“-Schilder montiert worden, sagt Wolf.

Ausnahme Bahnhofstraße

Eine Ausnahme gebe es allerdings: Die Bahnhofstraße ist noch durchgängig eine Vorfahrtsstraße und wird demnächst ab der Einmündung in die Bruchstraße als abknickende Vorfahrtsstraße ausgewiesen. Somit könne der Schwerlastverkehr ohne anhalten zu müssen ins und aus dem Industriegebiet fahren. Wer geradeaus auf der Bahnhofstraße weiterfährt, verlässt die künftige Vorfahrtsstraße und muss ab dann die Rechts-vor-Links-Regel beachten.

Noch gilt die neue Regelung nicht, weil die Fahrbahnmarkierung in der Kurve noch fehle. Das sei erst ab Temperaturen um etwa elf Grad möglich. Bis diese Temperaturen erreicht sind, bleibt das neue Vorfahrtsschild abgehängt und die Bahnhofstraße ist – wie bisher – eine durchgehende Vorfahrtsstraße. Tempo 30 gelte dort aber jetzt schon, sagt Wolf.